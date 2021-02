Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kindergarten

Gronau (ots)

Sie richteten Sachschaden an und ließen Bargeld und elektronische Geräte mitgehen: Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in Gronau in eine Kindertagesstätte eingedrungen. Um in das Gebäude an der Vietmeierstraße zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf, zudem entleerten die Unbekannten einen Feuerlöscher. Auf ihrer Suche nach Beute durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten die Bildschirme zu mehreren Computern sowie etwas Bargeld, das sie vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

