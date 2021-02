Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Diebe haben am Donnerstag in Bocholt ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Zweirad vom Typ Gazelle Arroyo C7+HMB hatte verschlossen an der Langenbergstraße gestanden, wo die Täter es zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr stahlen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell