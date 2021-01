Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung vom 28.01.2021

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr in der Mollerstraße in Diepholz. Die 19jährige Fahrzeugführerin eines Mazdas beabsichtigte von der C.-Schwarze-Straße auf die Mollerstraße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich war auf der Mollerstraße, ebenfalls in Richtung Innenstadt, der Fahrer eines Transporters aus Oyten unterwegs, der auf den rechten der beiden Fahrstreifen wechselte. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der PKW der 19jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper vom Unfallort entfernt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Twistringen - unter Drogeneinfluss

Ein 32jähriger Twistringer ist am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in seinem Seat Ibiza angetroffen worden, obwohl er nicht verkehrstauglich war. Ein Urinvortest bestätigte den Konsum von Drogen. Anschließend musste er noch eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Bruchhausen-Vilsen - parkendes Auto beschädigt

In der Zeit von Dienstagabend, 18.30 Uhr bis Mittwochmorgen, 7.00 Uhr wurde in der Straße Am Hohen Kamp ein ordnungsgemäß parkendes Auto in einer Parkbucht von einem anderen Auto / Transporter angefahren. Der schwarze Mercedes Kombi CLA 200 wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Verursacher hat einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro hinterlassen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer im genannten Zeitraum etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizeidienststelle in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52) 93 82 50 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - nach Zusammenstoß geflüchtet

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr einen flüchtenden Transporter-Fahrer, der in der Ortschaft Gehlbergen nach einem Unfall mit unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt fortgesetzt hat. Er war mit einem blauen, offenen Pritschenwagen in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs und ist in Gehlbergen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überfuhr er ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten und hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. An der Unfallstelle konnten schwarze Plastikteile - vermutlich von der Stoßstange - sichergestellt werden. Wer dazu Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Tel.-Nr. (0 42 52) 93 82 50.

