POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Lünen

Nach einem Raub am Dienstag (9.6.) an der Münsterstraße in Lünen sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 37-jähriger Lüner gegen 10 Uhr zu Fuß auf der Münsterstraße unterwegs. Etwa in Höhe des Hauptbahnhofes trat ihn plötzlich jemand von hinten, sodass er zu Boden fiel. Der unbekannte Mann trat ihm nun gegen den Körper und nahm ihm Handy und Geldbörse aus den Hosentaschen. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Der verletzte Lüner begab sich selbstständig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Tage später erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Den flüchtigen Täter beschrieb der 37-Jährige wie folgt: etwa 190 cm groß, etwa 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem roten Oberteil, Jeans und Turnschuhen.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

