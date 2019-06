Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Kanalstraße - 18-Jähriger verletzt - Ersthelferin gesucht

Münster (ots)

Die Polizei sucht eine Frau, die am Montagmittag (17.6., 13:50 Uhr bis 14:00 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Kanalstraße/ Maximilianstraße einem 18-Jährigen zu Hilfe kam. Der 18-jährige Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf der Kanalstraße stadteinwärts und wollte dann nach links in die Maximilianstraße abbiegen. Dort stieß er mit einem Fahrzeug zusammen und stürzte. Das bisher unbekannte Fahrzeug flüchtete. Der junge Mann begab sich nach dem Unfall zunächst nach Hause und anschließend in ein Krankenhaus. Dort verlieb er stationär. Nach ersten Ermittlungen der Polizei leistete eine unbekannte Frau am Unfallort Erste Hilfe, hinterließ jedoch keine Personalien. Die Polizei bittet die Frau sich zu melden.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell