Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0611 In der Nacht zu Montag (15.6.) haben Polizeibeamte einen Einbrecher auf frischer Tat in der Dortmunder Innenstadt festgenommen.

Gegen Mitternacht beobachteten zivile Beamte eine männliche Person im Bereich der Arndtstraße. Der Mann zog an der Tür eines abgestellten und augenscheinlich verschlossenen Autos. Im weiteren Verlauf versuchte er sich vergeblich im Bereich der Klosterstraße und der Straße Mönchengang durch Drücken an Hauseingangstüren Zugang zu den Häusern zu verschaffen. In der Schliepstraße holte er dann einen Gegenstand aus seinem Rucksack und öffnete damit augenscheinlich eine Haustür und ging in das Objekt. Als der Tatverdächtige kurze Zeit später mit einer Tasche das Haus wieder verließ, nahmen ihn die Polizisten fest.

In der Tasche befand sich die mutmaßliche Beute, Damenschuhe. Zudem führte er vermeintliches Einbruchswerkzeug mit sich.

Die Beamten brachten den 42-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in das Polizeigewahrsam. Er ist wegen gleichgelagerter Delikte einschlägig bekannt.

