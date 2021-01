Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glatteisunfälle in Sulingen - Fahrer unter Alkohol und ohne Führerschein in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Zwei Glatteisunfälle

Aufgrund extremer Straßenglätte kam es heute Morgen im Bereich der Nordumgehung Sulingen zwischen 07.15 und 07:45 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Sulingen befuhr die Nordumgehung aus Richtung Vorwohlde kommend in Richtung Gewerbegebiet. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet sein Fahrzeug der glatten Straße ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort im Seitenraum. Der 18-Jährige konnte unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen. Am Pkw entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Kurze Zeit später kam es, ebenfalls auf der Nordumgehung, zu einem zweiten Verkehrsunfall. Diesmal geriet ein Sattelzug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der polnische Fahrer konnte sich aus eigener Kraft, nachdem die Fahrbahn gestreut worden war, aus dem Wegeseitenraum befreien und seine Fahrt fortsetzen. Am Sattelzug war kein Schaden entstanden, der Seitenraum wurde leicht beschädigt.

Twistringen - Betrunken und ohne Führerschein

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr hat die Polizei in der Harpstedter Straße einen 43-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Twistringen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mazda-Fahrer gar keinen Führerschein hat. Zudem ergab ein Atem-Alkohol-Test einen Wert von über 2,5 Promille. Nach einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt erwartet den 43-Jährigen nun mehrere Strafverfahren.

Syke - E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Ein 27-jähriger Syker wurde am Dienstag in der Hohen Straße von der Polizei kontrolliert. Er fuhr mit seinem E-Scooter im öffentlichen Verkehr, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test an Ort und Stelle bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen mit sofortiger Wirkung untersagt und eine Blutprobe angeordnet.

