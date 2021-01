Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Aktionsbanner gegen Unfälle, Polizei appelliert - Einbruch in Gymnasium Twistringen - Unfall mit Radfahrer in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Abgelenkt? - Mit Aktionsbannern will die Polizei aufmerksam machen

Mit verschiedenen Aktionsbannern rückt die Polizei die häufigsten Unfallursachen den Verkehrsteilnehmern direkt ins Blickfeld.

Ziel der Polizei-Aktion ist es, für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und an die Einhaltung der Verkehrsregeln zu appellieren. Geschwindigkeit gehört immer noch zu einer der Hauptunfallursachen, so auch im vergangenen Jahr im Landkreis Diepholz. Auch das von vielen unterschätzte Thema Ablenkung zählt zu den Hauptursachen. Die zunehmende Nutzung des Smartphones, die mangelnde Zeit und der damit einhergehende Zeitdruck, sowie ablenkende Gedanken oder andere Aktivitäten führen immer wieder zu ungewollten Unfällen. In Stuhr-Brinkum an der B6, in Sulingen an der B61 und in Okel an der Landstraße nach Syke, sind zunächst drei Banner aufgehängt. Sie befinden sich im direkten Blickfeld des Verkehrsteilnehmers und werden so auch von ihm wahrgenommen. Die Polizei hofft auf eine aufmerksamere Fahrweise der Verkehrsteilnehmer und damit auf weniger Unfälle. (Fotos im Presseportal)

Lemförde - Ohne Führerschein und unter Drogen

Am Montagabend gegen 22.50 Uhr kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Pkw-Fahrer, der wie sich herausstellte, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße konnte der Fahrer zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, der Führerschein wurde entzogen und eine Sperre bis zur Wiedererteilung ausgesprochen. Auch ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, der 35-Jährige würde unter Drogeneinfluss stehen. Nach einer Blutprobe wurde dem 35-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnet.

Sulingen - Diebstahl und Sachbeschädigung

Im Verlauf des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag schnitten Unbekannte die Plane eines in der Rudolf-Diesel-Straße unbeladenen abgestellten Pkw-Anhängers auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. In der Buchenstraße entwendeten Unbekannte von einer Absperrbake eine Warnleuchte. Hier entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe -E-Scooter entwendet

Am vergangenen Wochenende wurden in der Mittelwendung in Dreye 48 E-Scooter aus einer Spedition entwendet. Dazu öffneten bislang unbekannte Täter ein Zaunelement der Umfriedung des Unternehmens. Anschließend wurde ein Fassadenelement der Lagerhalle geöffnet, um sich Zutritt in die Lagerhalle zu verschaffen. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421-8066-0 entgegen.

Stuhr - Unfall mit Fahrradfahrer

Montagmittag gegen 13:10 Uhr kam es in der Bremer Straße in Brinkum zu einem Unfall mit einem Pkw sowie einem Fahrradfahrer. Eine 64-jährige Stuhrerin befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung Syker Straße. Während des Abbiegevorganges nach rechts in die Bassumer Straße übersah sie den 37-jährigen Fahrradfahrer, welcher samt Anhänger den Radweg der Bremer Straße in Fahrtrichtung Syker Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzt hat. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Twistringen - Einbruch im Gymnasium

In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.20 Uhr, haben sich bisher noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gymnasium an der Vechtaer Straße verschafft. Durch eine zerstörte Fensterscheibe gelangten die Täter in die Mediathek. Hier entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Die Täter hinterließen einen hohen Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

