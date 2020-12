POL-PDTR: Mariahof: Vandalismusschäden an Pkw

Polizeidirektion Trier

Gleich vier Fahrzeuge, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Lasinsky- und Greiffenklaustraße geparkt standen, sind in der Nacht auf den Sonntag, 13.12.2020 durch einen oder mehrere unbekannte Täter teils stark beschädigt worden. So wurden allen vier Pkw ein oder mehrere Reifen zerstochen und in einem Fall die Karosserie großflächig zerkratzt. Die Polizei geht derzeit von einem Täter- und Tatzusammenhang aus.

Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Auffälligkeiten machen können, bzw. weitere Geschädigte, die sich noch nicht in Verbindung mit der Polizei gesetzt hatten, werden gebeten dies unter 0651-9779/5210 bei der Polizeiinspektion Trier zu tun.

