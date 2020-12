Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall unter Alkoholeinwirkung

55767 Hattgenstein55767 Hattgenstein (ots)

Ein 55 jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, 12.12.2020, gegen 09:50 Uhr mit seinem PKW die L175 aus Schwollen kommend in Fahrtrichtung Hattgenstein. In der Hauptstraße in Hattgenstein gerät er auf die Gegenfahrbahn, streift den dortigen Hochbordstein und verliert anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei fährt er erneut quer über die gesamte Fahrbahn und kollidiert dort mit einer Mauer. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle und kommt aufgrund des erheblich beschädigten PKW am Ortsausgang zum Stehen. Der Mann geht zu Fuß zurück zum Unfallort und gibt sich dort den anwesenden Personen als Unfallverursacher zu erkennen. Bei Eintreffen der Polizei wird beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Lediglich am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein einbehalten.

