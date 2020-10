Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.10.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kraftstoffdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagabend 18.00 Uhr haben Unbekannte von einem geparkten Lkw in der Reichensächser Straße von Hoheneiche 50 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 50 Euro aus einem Nebentank abgezapft. Der Sachschaden durch den aufgebrochenen Tank beträgt ca. 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Einbruch in Bürogebäude; Polizei sucht Zeugen

In der Sudetenlandstraße in Eschwege sind Unbekannte in ein Bürogebäude eingebrochen und haben eine Geldkassette mit ca. 1000 Euro entwendet. Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Sonntagmittag 13.35 Uhr waren die Diebe zu Gange und warfen die Fensterscheibe eines Büros im Erdgeschoss ein und stiegen auf diesem Weg in das dahinter befindliche Büro ein. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliches Mobiliar und stahlen eine aufgefundene Geldkassette. Die Höhe des Stehlgutes wird auf 1000 Euro beziffert. Dazu kommen nochmal 1000 Euro für den angerichteten Sachschaden. Hinweise an die Kripo Eschwege, die nun die weiteren Ermittlungen übernommen hat, unter der Nummer 05651/925-0.

Versuchter Einbruch in die Räume des Tennis-Club Eschwege; Polizei sucht Zeugen

Ein Sachschaden von 400 Euro ist die Folge eines Einbruchsversuches in die Räume des Eschweger Tennis-Clubs in der Straße Am Bahnhof. Die Unbekannten warfen offenbar eine Fensterscheibe ein und beschädigten auch einen Briefkasten neben der Eingangstür, nahmen dann aber von weiteren Tathandlungen Abstand, so dass es nicht zu einer Vollendung des Diebstahls kam. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.30 Uhr. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise an die Kripo Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Versuchter Einbruch in Kraftfahrzeugwerkstatt; Polizei sucht Zeugen

In Nesselröden waren Unbekannte bei einer Kfz-Werkstatt in der Holzhäuser Straße zu Gange und haben versucht in die dortigen Geschäftsräume einzubrechen. Es blieb hier allerdings beim Versuch, da die Täter nicht ins Gebäudeinnere gelangten. Die Tat geschah zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Samstagmorgen 09.30 Uhr. Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Kettensägen; Schaden 900 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem Privatgrundstück in der Straße Heiligenhof in Walburg -2- Kettensägen der Marke Stihl im Wert von 900 Euro entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Sonntagmorgen 08.00 Uhr. Die Gerätschaften lagen auf dem Grundstück in einem unverschlossenen Stallgebäude. Hinweise an die Beamten in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell