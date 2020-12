Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

SchweichSchweich (ots)

Am Freitag, dem 11.12.2020, kam es zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Kenn. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten schwarzen SUV, Marke Mercedes Benz, ML 270. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Am Mercedes entstand im Bereich des hinteren rechten Radkastens sowie der hinteren rechten Felge ein Schaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 oder unter pischweich@polizei.rlp.de.

