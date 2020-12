Polizei Mettmann

POL-ME: Kabelbrand vor roter Ampel - Velbert - 2012126

MettmannMettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 28.12.2020, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Velbert, mit seinem 17 Jahre alten PKW Mercedes, die innerörtliche Talstraße in Velbert-Mitte in Richtung Bismarckstraße. An der dortigen Kreuzung musste er seine E-Klasse vor Rotlicht zeigender Ampel stoppen. Während er auf den Phasenwechsel der Ampel wartete, stellte der 56-Jährige plötzlich fest, dass offene Flammen aus dem Motorraum seines Wagens schlugen.

Der 56-jährige Mercedes-Fahrer konnte den Wagen sofort unverletzt verlassen. Die Velberter Feuerwehr wurde über Notruf unverzüglich alarmiert. Diese konnte den Motorbrand an dem beigefarbigen Mercedes, der nach Angaben des Halters bereits eine Laufleistung von rund 500.000 Kilometern hat, schnell löschen. Dennoch entstand an dem bereits betagten Fahrzeug ein geschätzter Frontschaden in Höhe von 5.000,- Euro und damit wirtschaftlicher Totalschaden. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Fahrzeugbrand durch einen technischen Defekt mit Kabelbrand im Motorraum der beigefarbigen E-Klasse verursacht.

