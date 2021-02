Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachschaden durch Fahrzeugbrand

Bocholt (ots)

Ein Auto ist am Montag in Bocholt gegen 16.15 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug hatte vor einem Haus an der Roonstraße gestanden, wo der Fahrer es kurz zuvor geparkt hatte. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Flammen zogen auch Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft sowie mehrere dort abgestellte Fahrräder. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro.

