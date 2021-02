Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hauseingang beschädigt

Borken (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag in Borken am Eingang eines Wohnhauses zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten die Glasscheibe der Tür zu dem Gebäude an der Königsberger Straße. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

