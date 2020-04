Polizei Gütersloh

POL-GT: 89-jährige Frau verstirbt durch Gasvergiftung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagmorgen (03.04., 07.36 Uhr) wurden Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei über eine verstorbene ältere Dame in einem Dreifamilienhaus an der Straße Immengarten informiert.

Als die Rettungskräfte die Wohnung der 89-Jährigen betraten, schlugen die CO-Warngeräte an. Unmittelbar wurde das Haus geräumt. Der Bereich rund um das Haus wurde abgesperrt. Weitere verletzte Menschen gibt es nicht.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Dohle das Abluftrohr der Gastherme verstopft hat. Derzeitigen Erkenntnissen nach, ist die Dame im Schlaf durch die erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung verstorben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell