Polizei Gütersloh

POL-GT: Absage von Bürgersprechstunden der Polizei in St. Vit, Batenhorst und Lintel

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Polizei Gütersloh die Bürgersprechstunden in St. Vit, im Pfarrheim St. Vit, Stromberger Straße 138 und in Batenhorst, im Pfarrheim Batenhorst, Hellweg 208 abgesagt. Die Sprechstunden waren in St. Vit für den kommenden Mittwoch (08.04.) und in Batenhorst für den Donnerstag (09.04.) geplant.

Ebenso wird die Bürgersprechstunde in Lintel, bei der dortigen Feuerwehr, Kapellenstraße 93 vorerst abgesagt.

Wann die nächsten Termine stattfinden können, werden wir wie gewohnt bekannt geben.

