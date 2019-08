Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Streit zwischen Golfer und Traktorfahrer

Am Mittwoch drohte eine verbale Auseinandersetzung bei Rißtissen zu eskalieren.

Zwischen 19 und 19.30 Uhr wollten zwei Golfer im Bereich des Golfplatzes einen Verbindungsweg überqueren. Ein Traktor fuhr auf dem Weg. Der soll wohl schnell unterwegs gewesen. Einer der Golfer stellte den Traktorfahrer zur Rede. Der Traktor hielt an und dessen Fahrer war ziemlich aufgebracht. Er stieg vom Traktor und hatte eine Holzstange in der Hand. Danach drohte und beleidigte er die Golfer. Nach seinen verbalen Attacken stieg der Mann wieder in seinen Traktor und fuhr weiter.

