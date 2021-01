Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Handtaschenraub in der nördlichen Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann hat am Samstag (2.1.) in der nördlichen Dortmunder Innenstadt versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 41-jährige Dortmunderin gegen 13.10 Uhr mit ihren beiden Kindern (8, 17) auf der Lessingstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 58 näherte sich ein Mann von hinten und zog an ihrer Handtasche. Diese fiel zu Boden und der Täter flüchtete zunächst. Kurz danach kam er jedoch zurück und versuchte erneut, an die Tasche zu gelangen. Dabei zerrte er am Arm der 41-Jährigen und schlug ihrer 17-jährigen Tochter gegen den Oberkörper. Als die drei Dortmunder anfingen zu schreien, ließ der Mann von ihnen ab und flüchtete über die Schützenstraße in Richtung Norden.

Laut Zeugenangaben war er etwa 160 bis 165 cm groß, von breiter Statur und hatte eine helle Hautfarbe. Er trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Daunenweste mit grauer Kapuze und eine dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

