Polizei Dortmund

POL-DO: Dreister Diebstahl hinter der Polizeiwache Nord - Festnahme

DortmundDortmund (ots)

Den Hang zum Risiko hat ein Mann offenbar am Donnerstag (31.12.) verspürt, als er hinter der Polizeiwache Nord eine Fahrradlampe stehlen wollte. Beamte konnten ihn stellen.

Ein Polizist befand sich demnach gegen 20.20 Uhr im Hinterhof der Wache an der Münsterstraße. Dort sah er in der Andreasstraße einen Mann, der sich verdächtig zwischen den dort geparkten Autos bewegte. Eine Zeugin hatte ihn ebenfalls im Blick - auch als er kurz danach augenscheinlich die an einem dort abgestellten Fahrrad montierte Lampe entwendete. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-Jährigen aus Dortmund fiel diesem die besagte Lampe aus der Hand.

Die Polizisten brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Wegen des Diebstahls erwartet den Mann ein Strafverfahren.

