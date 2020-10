Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildung-Reinhardshausen: Automatenaufbrechern kann auch Diebstahl von Mercedessternen nachgewiesen werden

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 06.10.2020, auf Mittwoch, 07.10.2020, waren in Reinhardshausen auf dem Parkplatz Klinik Mühlengrund 5 Mercedes-Sterne abgebrochen und entwendet worden. Eine dreiköpfige männliche Personengruppe war in der Nähe des Parkplatzes beobachtet worden (siehe dazu Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150).

Einige Tage später, am Sonntag, 11.10.2020, kurz nach Mitternacht, konnten durch die Polizei drei männliche Täter nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen werden (siehe hierzu Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4731848).

Bei einem der drei Täter wurden nun im Rahmen einer Durchsuchung 5 Mercedes-Sterne aufgefunden. Auf Vorhalt der Polizei gab dieser zu, die Mercedes-Sterne auf dem Parkplatz in Reinhardshausen mit seinen beiden Mitstreitern abgebrochen zu haben. Außerdem räumte er weitere gemeinsame Diebstähle von Mercedes-Sternen ein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

