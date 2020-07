Polizei Gütersloh

POL-GT: Zettel hinterlassen - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Freitagnachmittag (10.07., 15.30 - 18.30 Uhr) beschädigte eine zunächst unbekannte Mercedes-Fahrerin beim Zurücksetzen aus einer Hofeinfahrt in der Wilhelm-Lehmann-Straße den BMW einer 53-jährigen Osnabrückerin. Anschließend hinterließ die Mercedes-Fahrerin einen Zettel mit Telefonnummer und Anschrift am Scheibenwischer des BMW und entfernte sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Ermittlungen führten zu einer 93-jährigen Gütersloherin gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

