Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Mobilfunkgeschäft/ Täter werfen mit Gullideckel die Glastür ein

Geldern (ots)

Mit einem Gullideckel warfen unbekannte Täter am Montagmorgen (22. Juni 2020) gegen 00.56 Uhr die Glastür eines Mobilfunkgeschäftes am Markt ein. Zwei unbekannte Täter drangen in das Geschäft ein und durchsuchten den Verkaufsbereich sowie die hinteren Räumlichkeiten. Sie entwendeten zahlreiche dort ausgestellte Mobiltelefone. Mit der Beute flüchteten die Täter durch die zerstörte Eingangstür in Richtung Südgasse. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Personen, die zur Tatzeit mit Hoodies bekleidet waren. Die Kapuzen trugen Beide über den Kopf gezogen. Ein Täter trug zudem noch eine Cap. Sie sollen zwischen 1,70 m und 1,80m groß und athletisch gebaut sein. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

