POL-GT: Exhibitionist in Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (10.07., 20.00 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einem 18-jährigen Gütersloher gegenüber in der Nähe des Luttersees an der Brockhäger Straße in schamverletzender Weise.

Der Unbekannte war schätzungsweise zwischen 23 und 27 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß. Er trug seine braunen Haare zur Seite gekämmt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles Shirt und eine dunkle Jeanshose. Nachdem er angesprochen wurde, rannte er davon.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Freitagabend rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

