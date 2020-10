Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen: Drei Täter nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen

Korbach (ots)

Die Polizei konnte mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen drei männliche Personen nach einem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch festnehmen.

Am Sonntag, 11.10.2020, kurz nach Mitternacht teilt ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, das er im Schwanenweg drei männliche Personen beobachtet hat, die mit zwei Eisenstangen und einem Metall-Poller versucht hatten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem mehrere Versuche den Automaten aufzubrechen nicht zum Erfolg führten, flüchteten sie in Richtung der Reinhardshäuser Therme. Dort hatten sie sich versteckt, konnten aber durch die Mithilfe weiterer Zeugen von einer Streife der Polizei Bad Wildungen festgenommen werden. Es handelte sich dabei um zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden aus den Bereichen Frankenberg und Kassel. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Der Heranwachsende konnte selbständig gehen. Die Täter verursachten an dem Automaten einen Sachschaden von 500 Euro.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

