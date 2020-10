Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen: Mercedes-Sterne abgebrochen - Polizei sucht weitere Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 06./07.10.2020, wurden auf dem Parkplatz Klinikzentrum Mühlengrund durch unbekannte Täter an 5 Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz die Mercedes-Sterne / Embleme abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge konnte in der Nacht eine dreiköpfige männliche Personengruppe in der Nähe des Parkplatzes beobachten. Die Polizei fragt, wer hat die Personengruppe ebenfalls beobachtet und kann nähere Angaben dazu machen! Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell