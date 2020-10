Polizei Korbach

POL-KB: Willingen (Upland): Mehrere Kennzeichen von parkenden Fahrzeugen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht, 05./06.10.2020, zwischen 21.00 Uhr und 08:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz der Minigolfanlage im Stryckweg an drei Fahrzeugen die hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet.

An einem grünen VW T4 montierten unbekannte Täter das Kennzeichen NI-EU 272 ab. An einem grauen Ford Focus mit den amtlichen Kennzeichen EIC-WI 866 und an einem Mazda 6 mit den amtlichen Kennzeichen COE-E 51 wurde jeweils das hintere Kennzeichen abgerissen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell