Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg: Mehrere Pkw auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Auf einem Gemeinschaftsparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wiegand-Gerstenberg-Straße wurden am Sonntagnachmittag, 04.10.2020, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, 5 Pkw beschädigt. Unbekannte Täter hatten an zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgebrochen. Die anderen drei Fahrzeuge wurden an verschiedenen Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

