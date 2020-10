Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Dreiste Diebe klauen Geldbörse aus Büro eines Einkaufsmarktes - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr suchten dreiste Diebe einen Einkaufsmarkt im Wendeweg auf und entwendeten aus einem Büro die Geldbörse einer Mitarbeiterin.

Die späteren Auswertungen der markteigenen Kameras ergaben, dass zwei männliche Personen mit einem weißen Mercedes Vito Kastenwagen vor den Einkaufsmarkt fuhren und anschließend zeitgleich den Markt betraten. Beide gingen dann getrennt durch die Gänge wieder in Richtung Kassenbereich. In der Nähe des Kassenbereiches befindet sich ein Büro, das einer der Täter betritt. Die Tür war zu diesem Zeitpunkt nur angelehnt. Sein Komplize hält sich zur gleichen Zeit an einem der Kassenbereiche auf, bezahlt ein Produkt das er vorher aus der Auslage im Kassenbereich entnommen hat und geht anschließend zur angrenzenden Bäckerei. Er hält dabei Sichtkontakt zu seinem Komplizen im Büro. Nach dem dieser das Büro durchsucht und die Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet hat, verlassen beide getrennt den Markt in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der Täter, der auch den Diebstahl begangen hat, ist ca. 170 cm groß, sehr schlank, hat kurze blonde Haare mit auffallenden Geheimratsecken. Er trug eine Nike Kapuzenjacke mit neonfarbenem Schriftzug NIKE und eine Jogginghose die an den Beinen eng anlag. Sein Komplize war schlank, trug schwarzgraue Arbeitskleidung und eine schwarze Kappe mit weißem Schriftzug. Die Polizei fragt, wer hat die Personen vor dem Markt beobachtet und kann etwas zu den Kennzeichen des weißen Mercedes Vito Kastenwagens sagen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

