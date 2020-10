Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: 3 Baucontainer aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht, 08./09.10.2020, brachen unbekannte Täter auf einem Lagerplatz für Baumaschinen und -materialien in der Frankenberger Landstraße in drei Baucontainer ein. Vorher überstiegen sie einen Bauzaun, der den Lagerplatz umfriedet. Die Container wurden mit Brachialgewalt aufgemacht und zwei jeweils 50 Meter lange Stromkabel, sowie zwei Motortrennjäger der Marken Stihl und Husqvarna mit einer 350er Blattgröße entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt 3.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell