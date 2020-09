Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200916-1: Zeugin beobachtete Wohnungseinbrecher - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag (15. September) sind zwei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Als eine 78-jährige Zeugin um 10:20 Uhr die Fenster ihrer Wohnung schließen wollte, fielen ihr drei unbekannte Männer auf der Alten Bonnstraße auf. Einer der Männer saß auf einer Parkbank gegenüber von dem Einfamilienhaus ihrer Nachbarn und zwei weitere Männer, die den anderen Mann zuvor gegrüßt hatten, begaben sich über ein Gartentor auf das Grundstück ihres Nachbarn. Als sie verdächtige Geräusche aus dem Garten hörte, sah sie die beiden Männer, die eine Terrassentür aufhebelten. Die 78-Jährige verständigte sofort die Polizei, während die Männer in das Gebäude gelangten. Die beiden Männer flüchteten unbemerkt vor dem Eintreffen der Polizei. Die Seniorin hatte die Hauseingangstür beobachtet und gesehen, dass der Mann auf der Parkbank wenige Minuten nach ihrem Anruf aufstand und in Richtung Bornheim wegging. Es machte für sie den Eindruck, als habe er "Schmiere" gestanden. Laut Zeugenbeschreibung waren die beiden jüngeren Männer etwa 25 Jahre alt und von normaler Statur. Beide trugen eine dunkle Hose und ein Hemd. Eines der Hemden war weiß und das andere kariert. Der ältere Mann, der auf der Bank saß, war 40 bis 45 Jahre alt und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Hose und helle Oberbekleidung. Auffällig war eine Topfblume mit rotem Papier, die er bei sich hatte. Sollten Sie die Tat beobachtet oder die Personen wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

