Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Friedhofstraße sind unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die dortige Gärtnerei eingebochen. Die Täter durchsuchten das Büro und nahmen Tabak, ein Handy und Gartengeräte (u.a. Kettensäge) mit.

Dorsten:

Am frühen Montagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Heesternweg eingebrochen. Nachdem sie eine Terrassentür eingeschlagen hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume. Außerdem brachen sie eine angrenzende Werkstatt auf. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Ein aufmerksamer Zeuge konnte zwei Tatverdächtige beobachten. Nach den bisherigen Ermittlungen sind die Kennzeichen des Autos, mit denen die Personen weggefahren sind, als gestohlen gemeldet. Die beiden verdächtigen Männer wurden wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, normale Statur, dunkle kurze Haare. Einer der Männer trug eine dunkle Hose, ein dunkles Oberteil und eine dunkle Schirmmütze. Die andere Person trug eine blaue Jeans. In dem Fahrzeug soll noch ein dritte Person gewesen sein, die nicht näher beschrieben werden kann. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Gladbeck:

Auf der Uechtmannstraße wurde am Montagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen zunächst ein Gartentor auf, um auf die Terrasse zu kommen. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten dann fast alle Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem eine EC-Karte gestohlen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

