Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200915-4: Spaziergänger fand Cannabisplantage - Bergheim

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 61-jähriger Bedburger fand bei seinem Spaziergang am Montag (14. September) mehrere Cannabispflanzen in einem Waldstück. Gegen 17:30 Uhr informierte der 61-Jährige die Polizei und berichtete von einer Cannabisplantage. Die Beamten fanden die Pflanzen in unterschiedlichen Wuchshöhen und mit unterschiedlich ausgeprägten Blütenständen in einem Waldstück auf. Der unbekannte Täter hatte Äste und Sträucher vor die Pflanzen drapiert, so dass diese nicht unmittelbar auffielen. Die Beamten stellten die rund 20 Pflanzen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell