POL-REK: 200915-3: Diebstahl im Supermarkt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (14. September) hat eine unbekannte Frau einen Senior angerempelt und dabei die Geldbörse des Mannes gestohlen.

Der 84-Jährige befand sich gegen 11:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Humboldtstraße. Als er sich nach einem Produkt beugte, rempelte ihn eine unbekannte Frau an. Kurze Zeit später stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest.

Laut Zeugenbeschreibung war die Unbekannte circa 20 Jahre alt und 160 Zentimeter groß. Sie hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die die unbekannte Frau beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt: Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. (nh)

