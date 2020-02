Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Rollerfahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Duisburg (ots)

Einem Motorradpolizisten ist am Mittwochnachmittag (26. Februar, 17:35 Uhr) bei einer Kontrolle ein alter Bekannter ins Netz gegangen. Der 34-jährige Rollerfahrer fiel auf, weil er auf der Kaiser-Friedrich-Straße zu schnell unterwegs war. Der Beamte kontrollierte ihn in Höhe des Parkplatzes an der Elisabethstraße. Er erkannte den Fahrer sofort: Der Mann war der Polizei schon mehrfach aufgefallen, weil er unter Drogen oder ohne Führerschein ein Fahrzeug führte. Auch dieses Mal gab er zu, einige Stunden vor der Fahrt einen Joint geraucht und Amphetamine genommen zu haben. Eine Fahrerlaubnis für den Roller konnte er wieder nicht vorweisen. Der Roller wurde sichergestellt und der Fahrer musste wegen einer Blutprobe mit zur Wache. Der notorische Verkehrssünder wird sich jetzt mit einer Anzeige auseinander setzen müssen. (cd)

