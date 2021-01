Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und des PP Dortmund

DortmundDortmund (ots)

01.01.2021 Winterberg Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und des PP Dortmund Lfd. Nr.: 0004

Verdacht eines Tötungsdeliktes in Winterberg - Mordkommission ermittelt

Am Morgen des 30.12.2020 wurde anlässlich von Ermittlungen wegen eines Einbruchs in Winterberg ein 65jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Aufgrund seines Verletzungsbildes kommt ein Gewaltdelikt in Betracht. Die Ermittlungen der Mordkommission aus Dortmund dauern an. Die Pressehoheit obliegt der Staatsanwaltschaft Arnsberg. Bei Presseanfragen wenden Sie sich bitte ab 04.01.2020 an Staatsanwalt Neulken, Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Leitstelle der Polizei Dortmund

Telefon: 0231 / 132 8340

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell