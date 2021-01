Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falsche Polizisten schlagen wieder zu (Korrekturmeldung)

Kreis Soest (ots)

Erneut sind wieder "falsche" Polizisten aktiv geworden. Am Donnerstagabend (14. Januar) rief ein angeblicher Hr. Pöllmann von der örtlichen Polizei eine Bürgerin an und teilte ihr mit, dass man rumänische Einbrecher festgenommen hätte. Einer der bewaffneten Täter sei jedoch flüchtig. In mehrstündigen Telefonaten am Donnerstag und Freitag unterbreiteten die Betrüger der Frau ihre immer weiter ausgeschmückte Lügengeschichte und brachten sie dazu am Donnerstagmorgen einem der Täter eine fünfstellige Bargeldsumme zu übergeben, welche sie zuvor aus ihrem Bankschließfach entnommen hatte. Der Mann, an den die Frau das Geld übergeben hatte war

- Circa 20 bis 25 Jahre alt - Schätzungsweise 185 cm groß - Er hatte blond gelockte Haare. - Er trug zur Tatzeit eine weiße Jacke und einen weißen Kapuzenpullover.

Aus Opferschutzgründen werden keine weiteren Angaben zum Wohnort oder Alter des Opfers gemacht.

Um sich vor Betrügern besser schützen zu können gibt die Polizei drei grundsätzliche Tipps:

- Unbekannte Stimme am Telefon? AUFLEGEN ! - Unbekannte bleiben vor der Tür! - NICHTS aus der Wohnung herausgeben! (reh)

