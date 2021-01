Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Beging Fahrer eines weißen LKW mit Sattelauflieger Fahrerflucht?

Ense (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstag (14. Januar) zur Unfallaufnahme mit Fahrerflucht an die Neheimer Straße gerufen. Der Eigentümer eines weißen Hyundai Tucson gab an, dass er gegen 14.30 Uhr seinen Wagen auf einem frei befahrbaren Lagergelände geparkt hatte. Wenige Minuten später hatte ihn der Fahrer eines weißen LKWs mit Sattelauflieger nach dem Weg zu einer Firma gefragt. Nach der Auskunft ging der Autofahrer für wenige Minuten in das dortige Lager. Bei seiner Rückkehr gegen 14.50 Uhr stellte er dann an seinem Hyundai fest, dass die Fahrertür eingedrückt war. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 2.500 Euro geschätzt. Es konnte Fremdlack durch die Beamten gesichert werden. Ob es sich bei dem Fahrer des LKWs um den Unfallverursacher handelt, müssen die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergeben. Erste Ermittlungsansätze liegen bei der Firma vor, zu der der Lkw-Fahrer fahren wollte. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell