Polizei Münster

POL-MS: 57-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf A 2 getötet

Münster/Oberhausen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "A 2 nach Unfall mit Motorrad gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz" (ots vom 2.9., 10.29 Uhr)

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer getötet. Der Gladbecker fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf einen Peugeot am Stauende auf. Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte versorgten den 57-Jährigen. Der Gladbecker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn 2 war in Richtung Oberhausen bis etwa 13 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

