Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Defekter Reifen beendet Trunkenheitsfahrt

Pasewalk (ots)

In der letzten Nacht befuhr eine Streife der Bundespolizei die L 321 und traf hinter Heinrichsruh einen am Fahrbahnrand stehenden defekten Peugeot an. Der rechte Reifen vorn war defekt. Schnell bemerkten die Beamten, dass der 61-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Über die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion wurde das Polizeirevier Ueckermünde über den Sachverhalt informiert. Nach Eintreffen der Landespolizei führte diese eine Atemalkoholmessung durch. Der deutsche Fahrzeugführer wies einen Atemalkohol von 1.84 Promille auf. Die Beamten der Landespolizei fuhren daraufhin mit dem Mann zur Blutentnahme in das Krankenhaus Ueckermünde. Die Streife der Bundespolizei sorgte bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens für die Sicherheit des Kfz.

