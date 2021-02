Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb lässt Fahrrad zurück

Gronau (ots)

Ein zurückgelassenes Fahrrad könnte die Ermittler in Gronau auf die Spur eines Ladendiebes bringen. Dieser hatte am Samstag gegen 12.30 Uhr aus dem K+K-Markt an der Gronauer Straße das Weite gesucht, als ein Mitarbeiter ihn beim Zigarettendiebstahl überraschte. Der Dieb war ohne die Beute geflüchtet und hatte auch sein Fahrrad zurückgelassen - ein Altra Damenrad vom Typ "Explorer" mit zwei Satteltaschen. Wenige Minuten nach der Flucht erschien der Mann erneut am K+K-Markt, um sein Fahrrad abzuholen. Da dieses bereits durch die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht worden war, flüchtete der Unbekannte erneut. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, kurze blonde Haare, blaue Augen. Er sprach hochdeutsch und war mit einer grünen Jacke bekleidet. In den Fahrradgepäcktaschen befand sich eine größere Menge Tabakwaren - ob es sich dabei um Diebesgut handelt, ist noch nicht bekannt. Ein Foto des Fahrrades ist dieser Meldung angehängt. Wer den Besitzer bzw. Nutzer des Fahrrades kennt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo in Gronau (02562) 9260 zu wenden.

