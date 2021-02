Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Geld

Bocholt (ots)

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, um in das Geschäftsgebäude an der Bernhard-Otte-Straße zu kommen. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und entwendeten Geld aus einer Kasse. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 bei der Kripo in Bocholt melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell