POL-ESW: Pressebericht vom

EschwegeEschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Am 09.12.20, um 15:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Pkw die Straße "Rohrgraben" in Meinhard-Grebendorf. Dort wendete er in einer Grundstückseinfahrt, um in Richtung Wilhelm-Gisbertz-Straße weiter zu fahren. Dabei touchierte er beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 29-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege und beabsichtigte nach rechts in die Kirchgasse einzubiegen. Dabei kam sie zu weit nach links und beschädigte mit dem Pkw den Eingangsbereich des dortigen Anwesens, wodurch Sachschaden entstand.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Mittag auf dem Zubringer von der Heubergstraße in Eschwege zur B 452. Um 13:08 Uhr bemerkte ein 39-Jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel zu spät, dass der vorrausfahrende 19-Jährige Pkw-Fahrer aus Eschwege verkehrsbedingt anhalten musste. Es entstand Sachschaden.

Diebstahl

Wie kürzlich erst angezeigt wurden offenbar während der Herbstferien aus einem Klassenzimmer der Beruflichen Schulen in Eschwege durch unbekannte Täter sieben tablets der Marke "Samsung Galaxy P 580 Tab A" aus einem Aufbewahrungskoffer entwendet. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest und dürfte zwischen dem 30.09.20 und dem 18.10.20 liegen. Der Schaden wird mit 1500 EUR angegeben.

Aus der Sporthalle der Beruflichen Schulen wurden zwischen dem 08.12.20, 16:00 Uhr und dem 09.12.20, 09:00 Uhr ein Bohrschrauber "Makita" inklusive Zusatzakkus und Bit-Set des THW im Wert von 350 EUR sowie aus einem anderen Raum der Sporthalle eine Digitalkamera Canon im Wert von 50 EUR entwendet.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:41 Uhr stand gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Spangenberg mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Steinwegcenters in Hessisch Lichtenau. Dort wartete er auf einem Zugangsweg auf eine frei werdende Parklücke. Währenddessen fuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau an dem wartenden Auto vorbei, welches er dabei streifte. Hierdurch entstand ein geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Witzenhausen

Kennzeichendiebstahl

Auf dem Parkplatz "An der Schlagd" in Witzenhausen wurde in der vergangenen Nacht von einem Pkw VW das hintere amtliche Kennzeichen "ESW-PD 62" aus der Halterung entnommen und entwendet. Anschließend wurde noch die Halterung abgeschraubt und ebenfalls gestohlen. Schaden: ca. 100 EUR.

Illegale Abfallbeseitigung

Durch das Forstamt Hessisch Lichtenau wird eine illegale Abfallentsorgung angezeigt, nachdem unbekannte Umweltsünder zwischen dem 08.12.20 und dem 10.12.20, 08:30 Uhr in einem Waldgebiet ca. 30 Asbestplatten entsorgt haben. Das Waldgebiet liegt an der B 451 / Gut Fahrenbach im Flurstück "Söhre". Durch die zuständige Polizeistation in Witzenhausen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

