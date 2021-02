Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Fußgänger übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 26-Jähriger am Mittwoch in Ottenstein erlitten. Der Ahauser war gegen 15.20 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Textilstraße unterwegs, als ein 67-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der ebenfalls aus Ahaus kommende Autofahrer wollte rückwärts in eine Garageneinfahrt einbiegen und touchierte dabei den Fußgänger. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell