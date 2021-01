Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand

Maikammer (ots)

Am 12.01.2021, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Wohnhausbrand in der Mühlstraße in Maikammer. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Brandentwicklung in der Obergeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner (Mann 54 Jahre; Frau 45 Jahre) die Wohnung bereits verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 10000EUR. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Beide Bewohner kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

