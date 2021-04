Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.04.21 für den LK Peine

Beteiligter eines Verkehrsunfalls verstorben

Peine, Barbecke, L475 in Richtung Lengede, 05.04.21, 10:05 Uhr

Wie bereits berichtet kam es am 05.04.21 um 10:05 Uhr auf der L475 von Barbecke in Richtung Broistedt zu einem Verkehrsunfall. Am 08.04.21 erlag der 53-jährige Fahrer des Pkw seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Versammlung in Peine

Peine, Breite Straße, 12.04.21, 19:30 Uhr bis 19:35 Uhr

Ein Zeuge meldete am Montagabend eine Demonstration vermutlich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Durch die Fußgängerzone der Peiner Innenstadt sollte eine größere Personengruppe gehen. Auf dem Marktplatz konnten Kräfte der Polizei ca. 20 Personen festgestellt werden. Ein Plakat mit der Aufschrift "Nein! Nein! Nein!" wurde mitgeführt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte entfernten sich die Personen in unterschiedliche Richtungen. Zu weiteren Feststellungen kam es nicht.

Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhaus

Peine, Königsberger Straße, 12.04.21, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Ein zurzeit unbekannter Täter verschafft sich am Montagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Mehrparteienhaus in Peine in der Königsberger Straße. Im Keller wurden augenscheinlich mehrere Kellerräume betreten. Ob der Täter etwas entwendet hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

