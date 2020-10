Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige versuchen, Auto zu stehlen

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Hülsenbusch" haben zwei Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Audi zu stehlen. Einer machte sich um 04.20 h im Bereich der Grundstückseinfahrt zu schaffen. Auf einen Pfiff hin flüchtete er. Möglicherweise wurde der Unbekannte bei der Tat gestört und von einem Mittäter gewarnt. Zeugen, die um 04.20 h verdächtige Beobachtungen am Hülsenbusch oder in der Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

