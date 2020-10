Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Körperverletzung am Ehrenpark

Recklinghausen (ots)

Zeugen meldeten am Dienstag um 18.00 h, dass sich mehrere Jugendliche im Ehrenpark prügeln würden. Als die Polizei eintraf, flüchteten Jugendliche in Richtung Busbahnhof und konnten entkommen. Einen 18-jährigen aus Mülheim trafen die Beamten am Ehrenpark leicht verletzt an. Er gab an, von entfernten Bekannten geschlagen und getreten worden zu sein. Zwischenzeitlich seien noch etliche weitere Jugendliche am Ort der Schlägerei gewesen. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei machen können, werden gebeten, sich beim Regionalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

