Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lathen (ots)

Am Freitag kam es auf der Bahnhofstraße in Lathen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 33-Jähriger war mit zwei Kindern in seinem BMW gegen 18 Uhr auf der Straße Eschring unterwegs. Als er in die Bahnhofstraße abbog, übersah er den Smart einer 37-Jährigen, die in Richtung Sögeler Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine vier- und fünfjährigen Insassinnen blieben unverletzt. Der 33-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,95 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

