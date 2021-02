Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruchserie, Festnahme in den Niederlanden

Lingen (ots)

Am Mittwochabend ist im niederländischen Zutphen ein 31-jähriger Mann festgenommen worden, der in Verdacht steht, an einer größeren Einbruchserie beteiligt zu sein. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 als Mitglied einer Bande Firmeneinbrüche in den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland, Osnabrück sowie im nördlichen Nordrhein-Westfalen begangen zu haben. Die Täter entwendeten jeweils komplette Firmentransporter, die sie zuvor mit hochwertigen Werkzeugen beladen hatten. Die Fahrzeuge konnte alle verlassen und ausgeräumt, größtenteils in den Niederlanden, wieder aufgefunden werden. Einer der Mittäter des nun Verhafteten, konnte schon im Februar 2020 auf frischer Tat in Nordrhein-Westfalen festgenommen werden. Der Mann ist bereits verurteilt und sitzt eine Haftstrafe ab. Ermittler der Polizei Lingen hatten gegen seinen Komplizen einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Dieser konnte nun am Mittwoch vollstreckt werden, weil der Mann sich trotz der in den Niederlanden geltenden Ausgangssperre nach 21 Uhr im Freien aufhielt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle war der Beschuldigte auf einem gestohlenen Motorrad unterwegs. Ihm werden weitere Straftaten in den Niederlanden vorgeworfen. Aus diesem Grund kann sich die Auslieferung verzögern.

